Il Follonica Gavorrano ha scelto il suo nuovo condottiero: è l’esperto Paolo Indiani

GAVORRANO – Non tarda ad arrivare la notizia del nuovo condottiero della prima squadra del Follonica Gavorrano. “L’Us comunica – ha diramato la società – di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Paolo Indiani, che ha firmato un contratto biennale con i biancorossoblù. La società è particolarmente grata all’esperto tecnico toscano, ribattezzato nell’ambiente “il mago di Certaldo”, per aver condiviso il progetto dei nostri colori”.

“Il neo trainer, 65 anni, – continua il comunicato – ha alle spalle una lunghissima carriera costellata di vittorie, alla guida delle squadre toscane più prestigiose, fra le quali si ricordano le più importanti come Pisa, Pontedera, Grosseto, Lucchese, Pistoiese e Rondinella, oltre alle esperienze fuori regione con Perugia e Crotone. Sostituisce sulla panchina del Follonica Gavorrano di serie D Vitaliano Bonuccelli, sollevato dall’incarico nelle prime ore del pomeriggio di lunedì. Indiani dirigerà il primo allenamento martedì pomeriggio presso lo stadio Nicoletti di Follonica. A Paolo Indiani il più grande in bocca al lupo per l’inizio dell’avventura sulla panchina biancorossoblù”.