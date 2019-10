Il Follonica Gavorrano esonera Vitaliano Bonuccelli: «Grazie per l’impegno messo in questa sfortunata avventura»

GAVORRANO – Comunicato stampa da parte del Follonica Gavorrano. “L’Us comunica – sono le parole testuali del messaggio – di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra il signor Vitaliano Bonuccelli, al quale vanno i più sentiti ringraziamenti da parte della proprietà e di tutta la dirigenza per l’impegno, la passione e le doti morali messe in campo in questa purtroppo sfortunata avventura. La società augura al Condor il più grande in bocca al lupo per il proseguimento futuro dell’attività”.

L’allontanamento di Bonuccelli arriva nel day after di una sconfitta esterna giocata sottotono dal team maremmano in casa della peggio classificata San Donato Tavarnelle. Nessun riferimento a chi prenderà in mano le sorti della prima squadra ma neanche ad un possibile candidato anche temporaneo.