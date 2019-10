I giovani della Canottieri Orbetello trionfano ai campionati regionali: sei le medaglie conquistate

ORBETELLO – Sette equipaggi e sei medaglie per la Canottieri Orbetello ai campionati toscani di canottaggio per le categorie maggiori e le regate regionali per le categorie giovanili, al lago di Chiusi. Il team lagunare seguito da Alessio Marzocchi si è distinto per i bei risultati, tra cui il titolo di campione toscano nel doppio senior di Dino Pari e Rocco Terramoccia, freschi del bronzo ai campionati italiani di società.

Nelle categorie giovanili, medaglia d’oro per Mattia Ballini nel singolo Cadetti e per Lorenzo De Maria nel singolo 7.20 Allievi b2. Un argento va a Rocco Terramoccia nel singolo Junior, e al doppio Allievi di Filippo Costanzo e Ettore Solimeno. Terza posizione e medaglia di bronzo per Lorenzo Benedetti nel singolo Junior, che si rimette in gioco in grande dopo un anno di stop. Nella finale regionale del doppio Ragazzi infine, un buon settimo posto per Pietro De Maria e Tommaso Sabatini.