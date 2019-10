I 7 giochi che gli italiani adorano

Da diversi anni, in Italia, con l’arrivo di nuove tecnologie che hanno permesso di avere Internet veloce a casa propria, si è affermata la moda dei giochi online. Gli smartphone hanno sicuramente contribuito a questa incredibile diffusione: tutti possono avere a disposizione un mezzo facile, veloce e non ingombrante per giocare online ai propri giochi preferiti.

Sono disponibili tantissimi giochi diversi, molti dei quali anche totalmente gratuiti.

Perché piacciono i giochi online?

La possibilità di interagire con altri utenti unita al fatto di poter giocare ovunque, grazie alla costante connessione ad internet, ha sicuramente contribuito a rendere molto interessante questa tipologia di giochi.

La praticità e l’interconnessione con altri utenti hanno reso questa modalità di gioco estremamente appetibile.

Inoltre, l’ampia gamma di giochi permette agli appassionati del genere di cimentarsi in partite competitive e divertenti. Le modalità di gioco sono prevalentemente multiplayer, offrendo la possibilità di confrontarsi con giocatori sparsi in tutto il mondo, stando comodamente seduti a casa propria. Ed è proprio questa la principale attrazione della rete: è possibile incontrare persone che, pur abitando in paesi diversi, condividono le stesse passioni e gli stessi hobby.

Quali sono i giochi più amati?

I giochi online possono dividersi in tre grandi categorie: i giochi di strategia, i puzzle e i giochi da casinò.

Puzzle

I puzzle sono sempre stati tra i passatempi più amati, ma nella versione online hanno assunto una forma molto diversa dai tradizionali tasselli da combinare insieme per comporre un’immagine. Tra i più amati troviamo:

Puzzle Bubble , nel quale bisogna sparare delle palline colorate al fine di risolvere gli schemi proposti dal computer;

, nel quale bisogna sparare delle palline colorate al fine di risolvere gli schemi proposti dal computer; 2048, nel quale occorre spostare delle celle numerate, sommando quelle che formano dei multipli di due, fino ad ottenere la cella nulla “2048”.

Giochi di strategia

I giochi di strategia hanno conquistato, negli ultimi anni, una buona fetta di utenza perché permettono di giocare con altri utenti .

Questi giochi consentono ai giocatori di incontrare in rete i propri amici o di conoscere altri gamers. Giocare su internet, infatti, permette non solo di avere a disposizione scenari sempre nuovi, ma anche di connettersi con altri utenti in modo da poterli sfidare e mettere o da porre in atto un gioco di squadra. Questa modalità di gioco da vita a luoghi virtuali dove si incontrano persone reali.

Le tipologie più diffuse sono quelle dei villaggi medievali, dello sviluppo di personaggi fantastici o di eserciti alla conquista di nuove città.

Uno dei titoli più apprezzati è Boom Beach che propone una “vita da pirata” nella quale bisogna creare un proprio esercito in grado di devastare le isole vicine.

Giochi da casinò

Quando si parla di giochi online, non si può dimenticare che ne esistono delle tipologie che permettono di guadagnare denaro. Ci riferiamo al sempre più diffuso mondo dei casino online. Tra i giochi più famosi troviamo la Roulette, il Poker, il Blacklack e le amatissime slot machine. Molti casino online offrono la possibilità di provare gratis la slot machine Book of Ra , uno dei giochi più popolari del momento.

Tra le caratteristiche principali del gioco spicca una grafica di ultima generazione, che ricostruisce le atmosfere delle sale dei casino tradizionali.