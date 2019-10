Fine settimana positivo: oltre al Grosseto vincono tutte le giovanili biancorosse

GROSSETO – Un fine settimana davvero positivo per i colori biancorossi. Oltre all’importantissima vittoria della prima squadra, arrivata al 95’ con un gol da infarto messo a segno dal solito Moscati, hanno vinto e ben figurando anche tutte le giovanili unioniste. A partire dalla Juniores nazionale di mister Angeli che ha sistemato a domicilio, con un gol di Bojinov servito splendidamente da Cerretti, il Seravezza, al termine di una partita per niente facile.

(Foto di Paolo Orlando)

Vittoria fuori casa anche per gli Allievi regionali. I ragazzi di mister Consonni, chiamati a dire la propria sul campo del Castelfiorentino, guidato da una vecchia conoscenza come Francesco Zizzari, si sono imposti per 3-1. Ad aprire le marcature è stato Columbu con un preciso tiro che non ha lasciato speranze a Giubbolini. Dopo il pareggio di Caneschi, arrivato su rigore, i torelli hanno ripreso in mano la partita dopo pochi minuti tornando in vantaggio con il rigore di Filippi. Il gol del definitivo 3-1 è arrivato a inizio ripresa con la firma di Salvatori, su invito di Valente.

Vittorie anche dei Giovanissimi 2006, allenati da Roberto Picardi, che hanno battuto per 11-0 il Roselle, mentre i Giovanissimi 2005 di mister Pieri hanno vinto 2-0 contro la Virtus Maremma.

Oggi, intanto, è cominciato ufficialmente il percorso di catechismo messo in piedi dall’Us Grosseto, insieme al vescovo Rodolfo Cetoloni, che coinvolge al momento soltanto i nuovi tesserati del 2011, con incontri settimanali di 45 minuti che si svolgeranno nella sala incontri del nuovo Centro sportivo di Roselle.