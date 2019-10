GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto iscrive per la seconda volta il proprio nome nell’albo d’oro del Memorial Maria Isabella Meschini. Nella terza edizione del torneo riservato alla categoria Under 14 femminile, la squadra allenata da Luca Faragli, con un organico rinnovato in sette dodicesimi, è riuscita ad avere ragione di Piombino ed Etrusca San Miniato con due prestazioni tutte cuore e grinta. In semifinale le biancorosse e le gialloblù piombinesi hanno dato vita ad una partita equilibrata. Grazie ad una bella partenza la Gea è andata all’intervallo lungo avanti di tre punti, 19-16. Nella terza frazione Piombino è riuscito ad effettuare il sorpasso, prima del 26-26. Nell’ultimo quarto Tanganelli e compagne hanno trovato il break vincente, approdando in finale grazie al 38-35.



Nella finalissima del Memorial la Gea ha vinto 7-5 il 1° quarto, prima di un ritorno del San Miniato, che è andato all’intervallo sopra 19-13 e ha concluso il terzo quarto sul 27-23. Le terribili bimbe di Luca Faragli, che nel corso del torneo ha dato spazio a tutto l’organico a disposizione, sono riuscite a completare la rimonta e a imporsi per 33-31.

La classifica finale

1. Gea Grosseto: Giulia Faragli, Clara Nunziatini, Chiara De Michele, Martina Scalora, Alice Panella, Sofia Tanganelli, Anna Landi, Martina Diddi, Carolina Merlini, Aurora Pietrini, Emma Camarri, Sofia Parrini, Rachele Dottorini. All. Luca Faragli, v. all Andrea Ciolfi.

2. Etrusca Basket San Miniato: Dalila Taraj, Rebecca Borghi, Giulia Braccagni, Alexandra Ficarra, Sara Panchetti, Sofia Capozio, Ilaria Kazazi, Aurora Santini, Valeria Gemignani, Viola Gemignani, Morgana Terreni, Elisa Taddei. All. Andrea Ierardi, dir. acc. Barbara Paradiso.

3. Pall. Piombino: Gea Biondo, Caterina Cagiada, Serena Cananzi, Sharina Mercedes, Lara Parlanti, Matilde Poggi, Mariya Samoylych, Marta Vannozzi, Viola Battaglini, Alessia Morganti, Grazia Murzi, Pascaline Signorini, Carolina Vallini, Camilla Bigio, Candide Murzi. All. Manuel Minuti, vice all. Fabiana Nermettini, dir. acc. Nataliya Samoylych

4. Basket Castelfiorentino: Lavinia Campatelli, Alessia Mugnaini, Giorgia Betti, Erica Barbarella, Simona Ibrahimi, Sofia Costa, Alessia Mancini, Elena D’Ambrosio, Asia Pampaloni, Khadydiatou Ndiaye, Eva Cappelli, Camilla Dani, Giulia Risoli. All. Nicol Banchelli e Lorenzo Volterrani.

Risultati. Semifinali, Piombino Basket-Gea Grosseto 35-38, Etrusca San Miniato-Castelfiorentino 43-40; finale 3°-4° posto Piombino-Castelfiorentino 53-43, finale 1°-2° posto Gea Grosseto-San Miniato 33-31.

Albo d’oro: 2017 Gea Grosseto, 2018 Galli San Giovanni Valdarno, 2019 Gea Grosseto.