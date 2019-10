Concorsi pubblici: la Cisl organizza corsi di preparazione per i candidati

GROSSETO – Sono molti i concorsi pubblici banditi in questo periodo: selezioni che serviranno a scegliere nuovo personale per gli enti locali, l’azienda sanitaria e alcuni ministeri. Per questo la Cisl Funzione pubblica di Grosseto, in collaborazione con un’agenzia formativa accreditata, intende organizzare dei corsi di preparazione per aiutare i candidati a sostenere le prove e sta raccogliendo quindi le adesioni degli interessati.

C’è tempo fino a giovedì 10 ottobre per manifestare il proprio interesse a seguire uno dei percorsi formativi dedicati ad aspiranti funzionari e istruttori amministrativi (categorie C e D).

I corsi di preparazione si articoleranno in undici giornate, svolte con docenza frontale in aula e a distanza. L’attività di preparazione è diretta ad approfondire le tematiche più frequenti che potranno essere oggetto di concorso. Tra i temi trattati le politiche attive del lavoro e i servizi per l’impiego, elementi di diritto costituzionale, amministrativo e del lavoro, soffermandosi anche su aspetti come la privacy e l’anticorruzione, materie in continuo aggiornamento.

Le lezioni si terranno nella sede Cisl di via Senegal 25 a Grosseto, nei giorni 15, 18, 22, 25 e 29 ottobre, dalle 17 alle 19.

Per informazioni sui corsi: Luciano Biscotti (Sanità e Ministeri) 392 3071892 – Simona Piccini (Enti locali) 366 7168627