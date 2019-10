Competizione a squadre mista, il Tc Manetti si qualifica al tabellone finale

RAPOLANO – Grazie al successo contro il Rapolano la formazione del Tc Manetti ottiene la quarta vittoria in altrettante partite, chiudendo il proprio girone al primo posto e ottenendo così la qualificazione al tabellone finale della competizione a squadre mista.

Il primo a scendere in campo per il team grossetano è ancora una volta Riccardo Chechi che supera Adolfo Lazzari con il punteggio di 6/3 6/4. Nell’altro singolare maschile è Roberto Franceschini a portare il secondo punto per la formazione grossetana battendo Marco Cobbe per 6/0 6/2. La squadra senese accorcia le distanze grazie alla vittoria in tre set di Asia Cobbe su Barbara Zigoli. La tennista ospite conquista il primo set per 6/2 ma subisce il ritorno della giocatrice grossetana che vince il secondo parziale con il punteggio di 6/1. Nel set decisivo ha però la meglio la giocatrice senese che chiude la partita per 6/3.

Il team maremmano ottiene il punto decisivo nel doppio misto dove la coppia formata da Riccardo Chechi e Laura Landeschi supera quella ospite composta da Asia Cobbe e Giovanni Manetti per 6/2 7/5. La giornata si chiude con Roberto Franceschini e Federico Bianchi che nel doppio maschile battono Marco Cobbe e Giovanni Manetti con un doppio 6/4. “Abbiamo centrato il nostro primo obiettivo che era quello di accedere alla fase ad eliminazione diretta – commenta il capitano e presidente del circolo grossetano Roberto Franceschini – adesso aspettiamo la composizione del tabellone per vedere quale sarà il nostro prossimo avversario”.