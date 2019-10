Bellettini: «Il nuovo circolo di Fratelli d’Italia realtà importante per la comunità»

ROCCASTRADA – Moreno Bellettini, neo coordinatore del circolo Fratelli d’Italia Roccastrada, parla del suo progetto politico. “Quale ex esponente del Msi – ricorda – insieme a alcuni amici roccastradini, preso atto dello scioglimento del Movimento Sociale Italiano nel lontano 1995, aderii alla neonata Alleanza Nazionale, una destra moderata che apriva le porte della tradizionale destra sociale, a un conservatorismo liberale”.

“Una scelta all’altezza dei tempi, – continua Bellettini – che portò la destra nazionale italiana a essere protagonista in Italia e non solo sino al 2002, anno dello scioglimento di An, per confluire poi nel Pdl, e di seguito nel Partito Popolare Europeo, che poco o niente aveva e tutt’oggi ha che vedere con la destra”.

“Dopo un inizio elettorale a traino, – commenta il coordinatore comunale di Fdi – non riconoscendomi nel Pdl, insieme a molti amici roccastradini per anni ho tenuto alta la bandiera della destra, formando un comitato civico identitario, distinguendoci così da pseudo formazioni di destra o centrodestra, portatrici solo di servilismo nei confronti dell’Europa e dei detentori del potere locale”.

“Dopo oltre 15 anni di discussione politica, – prosegue Moreno Bellettini – abbiamo trovato in Giorgia Meloni e in Fratelli d’Italia, la coerenza politica, l’onestà e la caparbietà propria della destra, la vera destra sociale, e con la scelta da noi effettuata domenica 29 settembre, si è così concretizzata ufficialmente anche a Roccastrada, con la costituzione di un corposo circolo di Fdi”.

“Decine di persone, motivate nel cercare di modificare la politica dei palazzi e degli inciuci, con la determinazione propria dei veri patrioti, hanno aderito e si sono iscritte al nuovo circolo. Quale coordinatore della nuova formazione, – conclude – provvederò entro ottobre a distribuire gli incarichi statutari, al fine di rendere operativo il circolo. Con l’occasione ringrazio il consigliere regionale Paolo Marcheschi e il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, per la fiducia accordatami e per la loro importante e significativa presenza all’inaugurazione del circolo”.