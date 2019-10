CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Successo di pubblico e di partecipanti a Castiglione della Pescaia, dove si è concluso il primo fine settimana rosa di ottobre. In un centinaio hanno partecipato alla maratona podistica organizzata dal team Marathon bike, valida per il circuito Uisp Corri nella Maremma. In duecento, invece, hanno preferito la passeggiata ludico motoria, molti altri il memorial di Skeep intitolato a Gaia Puleo, una ragazza disabile prematuramente scomparsa lo scorso anno. E i bambini si sono cimentati nelle gare a cronometro organizzate dall’Atletica Castiglionese e Fitwalking.

Il grande caldo non ha fermato il flusso di turisti che hanno affollato il lungomare castiglionese, tutto addobbato con i colori rosa dell’associazione. “Un bel vedere che ci ha riempito il cuore” dichiara Donatella Guidi, presidente dell’associazione, che ricorda il prossimo appuntamento quando al circolo tennis ci sarà il torneo dedicato alla onlus e al Punta Ala golf club un evento benefico dedicato.