PITIGLIANO – Un ragazzo di 25 anni è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Le Scotte di Siena dopo un grave incidente in cui è rimasto coinvolto. Lo scontro, tra auto e moto, è avvenuto ieri poco dopo le 17, nel comune di Pitigliano.

Sull’incidente sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno soccorso il giovane prestando le prime cure, e lo hanno poi trasportato in ospedale in codice 3, con l’elisoccorso Pegaso, e i carabinieri per stabilire la dinamica dell’incidente.