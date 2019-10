Insieme in Rosa, vittorie a sorpresa di Vincenzo Lembo e Marcella Municchi

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Vincenzo Lembo, Team Marathon Bike, sorprende tutti e trionfa a Castiglione della Pescaia in “Insieme in Rosa”, diciassettesima tappa del circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma. Precede di un minuto e mezzo Claudio Nottolini, Track & Field, mentre il podio è completato da Gino De Benardini, Asd Runner Team. Nei dieci ci sono anche Claudio Tondini e Roberto Bordino, Ymca Runner, Luigi Cheli, Team Marathon Bike, Fabio Santilli, Quarto Stormo, Claudio Bruni, Cbs Roma, Massimiliano Taliani, Team Marathon Bike, Gabriele Pasquini, Atletica Follonica.

Tra le donne torna al successo Marcella Municchi, Atletica Costa d’Argento, che precede Emanuela Grewing, Atletica Casone Noceto e la solita Cristina Gamberi, impressionante per costanza di rendimento, Team Marathon Bike. Al via della corsa benefica, organizzata dal Team Marathon Bike e dalla lega atletica Uisp, in favore della onlus insieme In Rosa, 90 atleti.

Una settimana di pausa per il Corri nella Maremma, che riprende domenica 20 ottobre con la nuova “Corsa tra le vigne” a Montelaterone.