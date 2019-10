Infortuni e sfortuna contro la Sangiovannese, sconfitti gli Juniores del Follonica Gavorrano

SAN GIOVANNI VALDARNO – Sconfitta esterna per gli Juniores nazionali del Follonica Gavorrano che si arrendono 2-0 alla Sangiovannese, al termine di una partita sfortunata, caratterizzata dagli infortuni e dall’atteggiamento sbagliato della squadra, che non è riuscita a dare seguito alle precedenti esibizioni ma ha cercato di rientrare in partita, colpendo anche un palo con Costanzo.

«Abbiamo avuto una giornata storta, sbagliata – ammette mister Biagetti – siamo stati spenti fin dal primo minuto, contro una bella squadra, ordinata, che ha meritato la vittoria. Potevamo anche rientrare in partita ma non ci siamo riusciti. Dimentichiamo subito il ko e ripartiamo».

Il tecnico maremmano dopo appena dieci minuti ha perso per uno stiramento il capitano Barlettai, sostituto da Carpentiero, costretto ad uscire per un infortunio al ginocchio. Al quarto d’ora della ripresa, poi, Manollari è stato costretto addirittura a passare la notte al pronto soccorso, per aver subito una botta alla testa per uno scontro fortuito con u avversario. Episodi che hanno alla fine condizionato i ragazzi.

I risultati della 4ª giornata: Fezzanese-Aglianese 3-0, Lucchese-Pontedera 4-2, Ponsacco-Aquila Montevarchi 1-3, Real Forte Querceta-Ghivizzano 1-1, Sangiovannese-Follonica Gavorrano 2-0, Seravezza Pozzi-Grosseto 0-1, Tuttocuoio-San Donato Tavarnelle.

La classifica: Aquila Montevarchi 12 punti; Ghivizzano 10; Grosseto 9; Sangiovannese 7; Fezzanese, Follonica Gavorrano, Lucchese, San Donato Tavarnelle 6; Real Forte Querceta 5; Seravezza Pozzi 4; Ponsacco, Aglianese 3, Tuttocuoio 0. Fuori classifica: Pontedera 1.

SANGIOVANNESE: Berti, Lorenzoni (68’ Galilei), Romani, Vannini, Pruneti, Bidini (65’ Bruno), Martucci (91’ Bencini), Fantoni (81’ Forni), Romanò, Di Mare (80’ Garramone), Giannini. A disposizione: Beni, Tiranno, Di Mella, Bianchi. All. Pallari.

FOLLONICA GAVORRANO: Mazzi, Giustarini, Righini, Cordovani, Curcio, Cavallini, Rubegni (46’ Mordini), Barlettai (13’ Carpentiero, 30’ Pacchini), Costanzo, Pastore, Molia (60’ Manollari, 65’ Conti). A disposizione: Barbanera, Zanaboni, Carrella, Beri. All. Biagetti.

MARCATORI: 28’ e 46’ Romanò.

NOTE: ammoniti Pacchini e Bruno.