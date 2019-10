Castelfiorentino espugnata, gli Allievi del Grosseto sempre primi a punteggio pieno

GROSSETO – Continua la marcia vincente degli Allievi regionali del Grifone che espugnano Castelfiorentino dopo un confronto combattuto, restando a punteggio pieno in vetta alla classifica in compagnia del Monteriggioni. Grosseto senza lo squalificato Lucattini, ma comunque al seguito della squadra, altro esempio del bel clima all’interno della società. Dopo una fase di studio, alla prima occasione maremmani in vantaggio al 16′. Rimessa laterale di Angiolini e Columbu approfitta di un liscio in area e batte Buggiolini con un bel tiro all’angolino. Tra il 18′ ed il 19′ si infiamma la partita. Conclusione di Loffredo, respinta di Cerulli, forse con un braccio, sul contropiede successivo pallonetto di Columbu che anticipa Buggiolini e pallone di poco alto sulla traversa. Al 26′ fallo di mano diFranceschini e calcio di rigore, che Caneschi realizza spiazzando Bocchi.

Passano pochi minuti e l’arbitro fischia un rigore per il Grosseto. Mischia in area nella quale viene atterrato Valente. Freddo Filippi che sigla il nuovo vantaggio biancorosso al 30′.

Nella ripresa subito pericolosi i padroni di casa, tiro sbagliato di Loffredo, intervento sotto misura di Luciano e palla fuori. Lancio di Valente al 49′ per Salvadori che dal limite dell’area fa partire un gran tiro per l’1-3.

Al 72′ grande intervento in uscita di Bocchi che sventa l’incursione di Iyayi. Momenti di sofferenza per il Grosseto, che mantiene lucidità, con il Castelfiorentino che tenta di riaprire la partita. Pochi minuti dopo dentro De Michele, all’esordio stagionale, fuori Salvadori. Domenica prossima impegno casalingo contro il Venturina, terza forza del campionato, a due punti dai ragazzi di mister Consonni.

CASTELFIORENTINO: Giubbolini, Loffredo, Garofalo, Zagone, Xhofa, Martini, Luciano, Loffredo, Caneschi, Pucci, Querci.

US GROSSETO: Bocchi, Angiolini, Mascelloni, Fillippi, Cerulli, Franceschini, Cargiolli, Valente, Torti, Salvadori, Columbu. A disposizione:Cristinzio, Testa, De Michele, Falconi, Papini, Bruni, Trombini, Speroni, Stefi. All. Consonni.

MARCATORI: 16’ Columbu, 26′ (rig.) Caneschi, 30′ (rig.) Filippi, 49’ Salvadori.