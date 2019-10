Buone prove degli alfieri della Sbr3 al triathlon sprint di Lerici

GROSSETO – Anche una rappresentanza di cinque atleti della SBR 3 settore triathlon al 13° Triathlon di Lerici, gara sulla distanza sprint corsa totalmente nello splendido panorama del golfo dei poeti. Circa 500 i partenti a dimostrazione che la manifestazione viene considerata da tutti una delle più importanti a livello nazionale.

Partenza alle ore 14.30 con la frazione di 750 metri nuotati all’interno del tranquillo porto di Lerici, a seguire la parte ciclistica di 20 km che si è snodata con saliscendi continui e insidiosi, nelle colline del golfo. Chiudono le gara i canonici km 5 di corsa pianeggianti e corsi completamente sul lungomare. Primo dei grossetani Alessio Seripa, esperto ciclista che proprio in questa frazione ha fatto il vuoto tra gli avversari chiudendo 70° assoluto e 9° nella sua categoria. Bruno Pirrotta con una gara in netto crescendo, sfoderando una frazione podistica con i fiocchi, termina 87° e 17° nella cat M2.

Andrea Zini e Giovanni Gasparini chiudono insieme le loro fatiche con il 127° e il 128° piazzamento, rispettivamente 4° e 13° di categoria. Chiude il plotone dei maremmani Stefano Zini con una gara ormai da esperto triathleta. Il presidente della società Marco Baldo, al termine della manifestazione, ha ringraziato personalmente gli atleti, in particolare Giovanni Gasparini, rientrato da una lunga assenza per motivi fisici ma sempre pronto a dare il massimo per la società maremmana. Prossimo appuntamento il triathlon sprint di Pisa.