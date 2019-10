GROSSETO – 700 bambini, con i loro genitori, si sono dati appuntamento questa mattina per il Mercatino dei Ragazzi. Un’edizione speciale, orfana, dopo 36 anni, della sua madrina, Enrica Tognazzi.

Obiettivo, come ha sottolineato il presidente del comitato scientifico del Comitato per la vita Roberto Dottori, «l’acquisto di un “Sequenziatore NGS Ion Torrent per la ricerca delle alterazioni molecolari nei tumori” da donare alla Sezione di Genetica Medica e Biologia Molecolare dell’Ospedale della Misericordia del valore di 150.000 euro (iva esclusa)».

Questa mattina il sindaco di Civitella Paganico, Alessandra Biondi, ha consegnato 12 mila euro provento dell’edizione paganichese del Mercatino, mentre altri 900 euro sono arrivati da un torneo di Burraco organizzato dalla Uisp come ha sottolineato il presidente Uisp Perugini.

Il vicesindaco Luca Agresti ha poi ricordato come Grosseto sia una città solidale come si vede anche proprio dalla buona riuscita del Meractino dei ragazzi.