Torna in Italia dopo l’espulsione: arrestato a Grosseto

GROSSETO – I Carabinieri di Grosseto, sezione del nucleo operativo e radiomobile, avevano avuto notizia che un albanese di 40 anni, già espulso dal territorio nazionale nel gennaio 2018 con accompagnamento coatto alla frontiera, era rientrato in Italia e si trovava in città. Investigando sul caso, sono riusciti ad intercettarlo in viale Uranio.

“Il soggetto era riuscito a rientrare regolarmente in Italia prendendo il cognome della moglie, pratica facilmente possibile in Albania – commentano dal Comando dei carabinieri -, e con i nuovi documenti risultava sconosciuto alla frontiera. Tuttavia non è sfuggito ai rilievi foto segnaletici che lo identificavano univocamente”.

Convalidato l’arresto, è stato sottoposto a rito direttissimo nel quale è stata disposta la scarcerazione e intimato di lasciare il territorio italiano entro sette giorni.