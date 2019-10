Task force dei carabinieri alla festa dell’uva: 250 controlli con l’etilometro, tre patenti ritirate

SCANSANO – Task force dei carabinieri contro la guida in stato di ebbrezza. In occasione della Festa dell’Uva a Scansano, pattuglie della locale stazione in appoggio al Radiomobile, hanno effettuato nel corso dell’evento numerosi controlli sia preventivi che repressivi. In particolare sono stati impiegati oltre 200 “precursori” usati con servizi mirati nei pressi dei parcheggi prima che le persone si mettessero alla guida.

Questo strumento preventivo ha impedito che molte persone si mettessero al volante in stato di alterazione evitando così probabili sospensioni di patente o peggio incidenti stradali.

Insieme ai controlli con precursori, sono stati altresì effettuati oltre 40 accertamenti con etilometro, tre dei quali hanno comportato la sospensione della patente di guida per due grossetani ed un fiorentino, trovati alla guida con bel oltre il doppio del tasso alcoolemico consentito.

Nel corso della settimana i controlli sono continuati con altri 50 accertamenti circa sulle strade grossetane che non hanno avuto nessun esito per gli automobilisti.