Tacconi: Su ritardi campo da golf Di Giacinto attacca la sinistra, ma è la società che è fallita

FOLLONICA – «Il leader del centrodestra Massimo Di Giacinto ha nostro avviso ha un tic: almeno 1 volta al giorno deve attaccare il sindaco Benini e il centrosinistra» lo scrive in una nota Cinzia Tacconi, segretario dell’unione comunale Pd di Follonica.

«Ci corre l’obbligo di evidenziare una sua caduta di stile. Il suo commento alla buona notizia del via libera alla realizzazione del campo da golf è: “resta il rammarico che ci sia voluto quasi un quarto di secolo di amministrazioni di sinistra e centro sinistra per decidersi ad agire concretamente, dal momento in cui nacque l’idea, e troppi imprenditori costretti a gettare la spugna di fronte a burocrazia e inerzia”».

«Ovvero è colpa del centrosinistra che per 25 anni è stato fermo davanti al progetto. Peccato che l’imprenditore Negroni, a cui va il nostro plauso e stima, abbia acquistato l’area all’asta giudiziaria andata deserta ben sei volte, a causa del fallimento della società proprietaria e realizzatrice dell’investimento».