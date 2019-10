Sei maremmano se dici: «All’incovercio»

GROSSETO – Ecco un’altra espressione maremmana. All’incovercio è un modo efficacissimo di dire al contrario. Intesa in varie sfumature. Perché “all’incovercio” è non solo e non tanto “a contrario”, nel senso di dire “questa cosa è al contrario”, è all’incovercio, ma è espressione che si applica anche alle persone. Per esempio: “sei sempre all’incovercio”, come dire: sei sempre storto, fai sempre al contrario di tutti. Insomma: all’incovercio!