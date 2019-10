Mistero del magistrato: avvistata una persona. «Si aggirava con fare sospetto e aveva i biglietti gialli in mano»

GROSSETO – Punto di svolta nel mistero dei biglietti gialli? Dario, un nostro lettore, ci scrive: “Oggi 4 ottobre, alle 18:20 circa, ho avvistato un ragazzo che stava camminando sulla strada con dei biglietti gialli in mano. Vuoi vedere che…Esatto! guardava le cassette, poi guardava la casa a cui appartenevano le cassette e, non so perché, ne sceglieva solo alcune, tra cui la mia”.

“Sono sceso di corsa – continua Dario -: il tipo si aggirava con fare sospetto, quasi compulsivamente. Andava avanti e indietro e attraversava spesso la strada. Mi ha anche guardato in faccia, e io l’ho visto bene: carnagione olivastra, capelli neri corti, occhi scuri, alto circa 1,70, una trentina d’anni”.

E aggiunge: “Mi dispiace un po’ che sia stato così facilmente visibile. Insomma, mi aspettavo qualcosa di più, come dire, mimetico”.

Il mistero si infittisce e diventa sempre più curioso, anche perché le vie coinvolte aumentano: circa 80 in tutta la città. Di seguito la mappa aggiornata.

Lo avete visto anche voi? Come sempre, se avete segnalazioni, scriveteci a redazione@ilgiunco.net.

—

—