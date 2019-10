BAROSI 6.5: La parata miracolosa al 12’ vale l’intera partita, che il portierino della Juventus passa quasi completamente da spettatore.

SERSANTI 7: Gioca sulla destra una partita di grande carattere, senza sbavature. Al 95’ inventa l’assist per Moscati che sblocca la partita.

GORELLI 6: Chiude le porte in faccia agli attaccanti del Bastia, ma deve abbandonare dopo 25’ per infortunio. (Dal 25’ POLIDORI 6.5: Partita caparbia da centrale. Entra a freddo ma scalda subito il motore).

CIOLLI 6.5: Il capitano domina la propria area soprattutto sulle palle inattive, guidando la difesa e facendo passare una tranquilla giornata a Barosi.

MILANI 6: Tanto impegno e una buonissima fase offensiva. Peccato per il secondo giallo rimediato che gli è valsa l’espulsione.

CRETELLA 6.5: I numeri più importanti in mezzo al campo arrivano come sempre dai suoi piedi. Nonostante l’infortunio di qualche giorno fa, riesce a far sentire il suo spessore tecnico.

VILIGIARDI 6: Combatte senza mai fermarsi, incollandosi agli avversari e interrompendo le manovre offensive. (Dal 23’ st SABATINI 6: Una partita sopra le righe, che il terzino rischia di timbrare con un gran tiro dalla distanza dopo pochi minuti dall’ingresso in campo).

DA POZZO 6: Mezz’ala o trequartista, dimostra di essere pericoloso non solo su calcio piazzato, soprattutto per il tantissimo movimento che fa. (Dal 32’ st VILLANI 6: Entra e dà il suo apporto al reparto offensivo).

BOCCARDI 6: Questa volta i guizzi di super Pippo non riescono a sfondare le retrovie avversarie, ma rimane sempre un pericolo costante per i giocatori umbri. (Dal 13’ st GALLIGANI 6.5: Ispirato e con il dribbling sempre in canna, si trova spesso e volentieri a fronteggiare gli ospiti da solo).

GIANI 6: Inizio sopra le righe con un’ottima conclusione e una palla recuperato a metà campo. L’attaccante sta meglio e in campo si vede. (Dal 18’ st FRATINI 6: Entra quando il Bastia prova a reagire, in un momento di grande nervosismo, regalando tranquillità al centrocampo biancorosso).

MOSCATI 7.5: Sei gol in sei partite sono il suo biglietto da visita più importante. In questo momento il Grosseto è sulle sue spalle, visto che il bomber trasforma in oro tutto quello che tocca.

MAGRINI 6.5: Continua a essere il principale autore delle ottime partite che disputa il Grosseto. La sua squadra ha il merito di non mollare mai.

(Foto di Paolo Orlando)