Il castello di Castiglione si tinge di rosa: lo spettacolo delle “fatine” che stupisce tutti

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Le “fatine” hanno il loro castello. A Castiglione della Pescaia, con l’inizio degli appuntamenti di Insieme in rosa onlus, sono rimasti tutti positivamente colpiti quando, ieri sera, si è illuminato di rosa il monumento simbolo del paese e lo rimarrà fino al 20 ottobre (fra le 19 e le 7).

“Sui social, in queste ore, ha già suscitato molta curiosità con foto che hanno intasato la pagina dell’associazione, e ricevuto apprezzamenti da turisti e cittadini, con il plauso dell’amministrazione comunale – racconta Donatella Guidi, presidente di Insieme in rosa onlus -. Autore dell’iniziativa, realizzata con luci led, è l’azienda di Grosseto “Live ’95” che, grazie alla collaborazione della famiglia Barabino, proprietaria del castello, ha reso possibile un sogno. Un sogno che avevo fin da quando è nata l’associazione. Una sorpresa per tutti di cui non ci aspettavamo il successo”.