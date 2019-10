Fumata nera nei test con le grossetane per prima squadra e Under 18 del Follonica Basket

FOLLONICA – Battute di arresto per le rose di Promozione e Under 18 del Follonica Basket che hanno disputato partite amichevoli in preparazione per i rispettivi campionati.

La Promozione ha affrontato al Palagolfo la Gea Grosseto che disputerà la Prima Divisione; la partita ha visto un atteggiamento sbagliato dei ragazzi di Todeschini in particolar modo in difesa dove per tutta la gara gli ospiti hanno vinto la sfida dei rimbalzi. Obbligo per i follonichesi il concentrarsi su corsa e difesa, per essere più competitivi specie in vista dell’esordio casalingo previsto per domenica 13 ottobre alle ore 18 al Palagolfo contro il Jolly Livorno.



L’Under 18 si è presentato a Grosseto per affrontare la Pallacanestro Grosseto Under 16 Elite con molte assenze e questo ha inficiato la possibilità di giocare al 100% delle proprie possibilità. Il risultato finale ha visto i grossetani prevalere 68-64 anche grazie al fatto che i padroni di casa utilizzare moltissimo il migliore quintetto mentre coach Vichi ha ruotato molto di più gli effettivi.

Il campionato vedrà il Follonica esordire al Palagolfo il 26 ottobre alle ore 18.30 contro l’Arcidosso in un girone assieme a Argentario, Orbetello, Piombino, Rosignano, US Livorno, Invictus Livorno, Fides Livorno e Pielle Livorno.