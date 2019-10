SCANSANO – Erano già le 22 di sera quando i carabinieri, che stavano facendo alcuni controlli, hanno sentito alcuni colpi di arma da fuoco. Si sono diretti nella direzione delle fucilate, in località Rovete, e hanno visto un pick-up Mitsubishi che tentava di fuggire.

I militari della stazione di Scansano hanno bloccato il mezzo su cui si trovavano cinque uomini, uno di 59 anni e gli altri quattro tra i 20 e i 30, tutti grossetani. Nel cassone si trovava un capriolo adulto, morto, con un colpo all’altezza di una spalla.

Durante la perquisizione sono stati trovati due fucili da caccia, tra cui una carabina con ottica, svariati tipi di munizionamento, nonché materiale e strumentazione idonei alla caccia. I cinque uomini sono stati denunciati per “Abbattimento animali la cui caccia non è consentita”, “Caccia con faro e strumenti non ammessi”, e “Utilizzo munizione spezzata a pallini”.