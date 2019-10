Altri otto comuni votano lo statuto dell’Acquedotto del Fiora

GROSSETO – Statuto e patti parasociali di AdF, arriva l’approvazione di altri otto Comuni: anche i consigli comunali di Abbadia San Salvatore, Buonconvento, Campagnatico, Monterotondo, Montieri, Piancastagnaio, Pitigliano e Semproniano hanno votato gli atti propedeutici al consolidamento dei rapporti societari, all’interno del percorso per la finalizzazione del prolungamento della concessione al 2031.

“Siamo molto soddisfatti per la fiducia che ci stanno dimostrando i soci, indiscussi protagonisti di un percorso volontario, concordato e condiviso finalizzato alla crescita e al benessere del nostro territorio: in vista dell’assemblea di lunedì (7 ottobre) siamo arrivati alla quasi totalità delle adesioni – commenta il presidente di AdF Roberto Renai – Grazie a tale fiducia, AdF realizzerà un importante obiettivo: effettuare 251 milioni di euro di investimenti aggiuntivi, congelando al tempo stesso la tariffa. Ciò si tradurrà in un grande vantaggio per i cittadini, che potranno contare su una media annua di investimenti per abitante residente di 80 euro, come nelle più evolute nazioni nordeuropee”.