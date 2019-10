FOLLONICA – Non solo rifiuti, ma anche una murena rimasta intrappolata in una vecchia nassa e liberata dai sub che hanno pulito il fondo del mare di Follonica.

Oggi a Follonica i volontari di “A… mare il mare” sono tornati ad immergersi nel golfo per ripulire i fondali da rifiuti di ogni genere. Un’iniziativa, questa, che è iniziata nel 1998 e che ha consentito di raccogliere, in questi anni, oltre dieci tonnellate di rifiuti. Questa mattina, dal circolo nautico Cala Violina, è partita la 21esima edizione con il sostegno dei comuni di Follonica e Scarlino.

Le imbarcazioni hanno portato al largo i sub che sono tornati con ogni tipo di rifiuto, tra cui, come ogni anno, un certo numero di nasse abbandonate che purtroppo, pur non essendo più in uso, si autoalimentano con pesci che entrano all’interno divenendo esca per altri pesci, all’infinito.

La sorpresa, a riva, è arrivata quando, da una nassa è uscita una splendida murena, che sarebbe andata incontro a morte certa se i sub non l’avessero liberata e restituita al mare (foto di Giorgio Paggetti).