Trasferta contro la Sangiovannese per gli Juniores del Follonica Gavorrano

FOLLONICA – Quarta di campionato per gli Juniores nazionali del Follonica Gavorrano che sono di scena domani sabato alle 16 sul campo della Sangiovannese. Un match impegnativo per i ragazzi allenati da Giulio Biagetti, che hanno comunque due punti in più dell’avversario di turno, reduci da due belle vittorie consecutive, contro Tuttocuoio e Real Querceta.



“Ci aspetta una buona formazione – dice mister Biagetti – che sabato scorso è andata a vincere 5-0 sul campo dell’Aglianese. I miei ragazzi si sono allenati bene e stanno crescendo di condizione e di morale dopo un buon inizio di stagione. Contro il Forte Querceta abbiamo giocato davvero bene, in maniera intelligente, portandoci sul 2-0 (con le reti di Righini e Barlettai) prima di un ritorno dei versiliesi, che abbiamo però controllato molto bene fino alla fine”.

La porta rossoblù verrà difesa sabato al “Fedini” di San Giovanno Valdarno dal portierino Gianluca Mazzi (ex Nuova Grosseto Barbanella), con un allievo a fargli da secondo. Dalla prima squadra dovrebbe arrivare Gregorio Cordovani e forse Cristian Brega, che ha fatto sentire il suo peso e il suo carisma nelle ultime due uscite. Il gruppo sta comunque amalgamandosi e appare pronto a ogni sfida. Unico assente Enea Xhafa, che sconta l’ultimo turno di squalifica.



Il programma della 4ª giornata: Fezzanese-Aglianese, Lucchese-Pontedera, Ponsacco-Aquila Montevarchi, Real Forte Querceta-Ghivizzano, Sangiovannese-Follonica Gavorrano, Seravezza Pozzi-Grosseto, Tuttocuoio-San Donato Tavarnelle.

La classifica: Ghivizzano 9 punti; Aquila Montevarchi, Grosseto, Follonica Gavorrano, San Donato Tavarnelle 6; Sangiovannese, Real Forte Querceta 4; Lucchese, Ponsacco, Aglianese, Seravezza Pozzi, Fezzanese 3; Tuttocuoio 0. Fuori classifica: Pontedera 1.

Debutto casalingo per gli Allievi interprovinciali 2004 del Follonica Gavorrano, allenati da Luca Grossi, che domenica alle 10,30 al Nicoletti contro il Paganico vogliono dimenticare la sconfitta contro il Salivoli, confermando al tempo stesso il buon gioco messo in mostra soprattutto nel primo tempo.

Nel fine settimana prendono il via anche i campionati Giovanissimi. I Provinciali 2005 di Giacomo Ricca sono impegnati domenica mattina sul sintetico di Paganico, mentre gli Interprovinciali 2006 di Renato Greco ospitano sabato, alle 15,30 al Baldaccheri di via dell’Albatro a Follonica, il Venturina Calcio.

Due squadre di Esordienti A 2007 scenderanno in campo domenica alle 10, rispettivamente allo Stanghellini di Valpiana e al Bruno Passalacqua di via Australia a Grosseto.

Il programma del weekend prevede anche la disputa del 4° torneo #ilcalcioèdichiloama, riservato ai Primi Calci 2011-2012 che si svolgerà sabato e domenica allo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano.