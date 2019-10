ROCCASTRADA – Quattro persone sono state denunciate per spaccio di droga, nove clienti sono stati segnalati per uso di sostanze stupefacenti e sono state sequestrate 20 dosi di cocaina. È il bilancio dell’attività dei carabinieri della compagnia di Follonica nei boschi del comune di Roccastrada.

Le attività si sono concentrate in particolare nella frazione di Sticciano. I militari hanno passato al setaccio le aree sterrate da qualche tempo scelte da piccoli gruppi di spacciatori extracomunitari come punto di smercio per una corposa rete di clienti provenienti da diverse zone della provincia.

Gli uomini del capitano Luigi Perri hanno anche sequestrato due autovetture per guida senza patente oltre a strumenti per il confezionamento, telefonini e grossi coltelli e attrezzi da taglio spesso utilizzati dai trafficanti per aprirsi i varchi tra i rovi ma anche per intimidire eventuali curiosi o acquirenti.