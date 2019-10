Sopralluogo a scuola, Gambassi: «La palestra si allaga, gli alunni non devono frequentarla»

RIBOLLA – Sopralluogo alla scuola di Ribolla del consigliere della lista civica “Cambiare in Comune” Mario Gambassi, che, su richiesta di Davide Blestrieri, genitore di uno degli alunni, ha visitato l’istituto con il sindaco Francesco Limatola e con l’ingegner Vichi.

Secondo Gambassi il genitore chiedeva informazioni in merito agli interventi effettuati sulla copertura dello stabile, il cedimento del telaio di una porta, la crepa sul solaio di un’aula, le infiltrazioni di acqua piovana e altri interventi di routine, siano stati fatti in modo da garantire la sicurezza e la salubrità della scuola.

«Il tecnico del comune ha garantito gli interventi della copertura dello stabile e la tenuta dei telai di accesso alle aule eseguiti a ridosso dell’evento. Ha illustrato l’intervento eseguito per contenere la fessurazione lungo il solaio del primo piano (classe prima D), che aveva portato alla chiusura delle aule. Abbiamo poi sottolineato le condizioni della palestra, soggetta ad essere invasa dall’acqua ad ogni evento piovoso, e lo stato di un’aula alla quale non si è potuto accedere perché chiusa a chiave. Il sindaco ha lamentato la carenza di fondi e si è detto disponibile a cercare i fondi necessari per sanare le carenze».

«Penso che non sia opportuno far frequentare agli alunni una palestra intrisa di acqua, il sindaco deve trovare soluzioni immediate Mi rammarico anche di non aver potuto visitare un’aula stranamente chiusa a chiave».