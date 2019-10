FOLLONICA – Festa ieri a Follonica per l’associazione Primavera Civica che ha inaugurato la sua sede in via Atene. Al taglio del nastro era presente anche il sindaco Andrea Benini. Primavera Civica infatti nasce dall’esperienza del gruppo di persone che alle elezioni amministrative del maggio scorso avevano dato vita alla lista civica a sostegno del sindaco (Foto: Giorgio Paggetti.

Ieri sono stati presentati anche il presidente di Primavera Civica Daniele Braccini e il vicepresidente Matteo Tagliabue. Presente all’iniziativa anche l’assessore Alessandro Ricciuti. «L’augurio – auspicano i promotori della associazione – è quello di essere per la città un’officina di idee dove tutti coloro che hanno a cuore Follonica possano cooperare, sperimentare e creare pensieri e dibattiti. Noi crediamo e speriamo che questa iniziativa possa anche rappresentare uno stimolo per alimentare una maggior partecipazione alla “Cosa Pubblica”».

Soddisfatto anche il sindaco che ha messo in evidenza come l’esperienza di Primavera Civica sia «la riprova concreta che le cose fatte bene creano davvero comunità e progetti duraturi per dare un contributo importante e tangibile alla nostra città».