Modifiche alla viabilità: «Così il passaggio di auto e bici sarà più sicuro». Ecco le vie coinvolte

GROSSETO -“L’amministrazione comunale di Grosseto, a seguito della fase di ascolto dei residenti della frazione, ha preso atto della richiesta del comitati ‘Poggi e buche Rosmarina’ sulla modifica di alcuni sensi di marcia nella frazione Marina di Grosseto, nella zona del campeggio Rosmarina, per eliminare alcune criticità evidenziate dagli abitanti – fanno sapere il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Viabilità Fausto Turbanti -. L’ufficio Mobilità ha valutato la questione e fa sapere quali sono i cambiamenti, tutti mirati a fare in modo che il passaggio dei mezzi e delle biciclette si concentri nelle vie più sicure dal punto di vista strutturale”.

All’interno del centro abitato di Marina di Grosseto, zona Rosmarina, sono apportate le seguenti modifiche alla circolazione stradale, come previsto dall’ordinanza:

via della Capraia – senso unico di circolazione con direzione di marcia da via del Parco verso via dell’Argentario. All’intersezione con via dell’Argentario, obbligo di dare la precedenza e direzione obbligatoria a destra;

via della Gorgona – senso unico di circolazione con direzione di marcia da via dell’Argentario verso via del Parco. All’intersezione con via del Parco, obbligo di dare la precedenza e direzione obbligatoria a sinistra.

via del Parco – tratto compreso tra via delle Rocchette e via Cala Martina. Senso unico di circolazione con direzione di marcia verso via Cala Martina. All’intersezione con via della Fiumara, diritto di precedenza e direzione obbligatoria a dritto e sinistra;

via Cala Martina – senso unico di circolazione con direzione di marcia da via del Parco verso via delle Colonie Marine

All’intersezione con via delle Colonie Marine, via del Giglio e via dell’Elba, regolamentata con circolazione a rotatoria, precedenza generalizzata sull’anello.

“Inoltre l’amministrazione comunale si impegna – concludono Vivarelli Colonna e Turbanti -, attraverso l’ufficio Lavori pubblici con l’assessore Riccardo Megale, a rimuovere il ciocco di pino sporgente che limiterebbe le svolte in ingresso al vicolo del Voltoncino, all’intersezione con via del Parco”.