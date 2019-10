Incidente in città: cade con la bici e perde conoscenza. Trasferito a Siena

FOLLONICA – Un uomo di 63 anni, ieri sera, è stato trasferito a Siena, all’ospedale Le Scotte, dopo una caduta dalla sua bicicletta. L’incidente è avvenuto a Follonica, alle 19.40.

L’uomo, che ha fatto tutto da solo, ha battuto la testa ed è stato trasferito in ospedale in codice tre. Si tratta del secondo incidente in poche ore nella città del Golfo. Ieri pomeriggio un altro uomo, questa volta di 83 anni, si è scontrato con un’auto sull’Aurelia. Anche in quel caso è stato deciso il trasferimento alla e Scotte di Siena.