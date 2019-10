Il Pd apre il chiosco in via Donatello: incontro per tutti i simpatizzanti

GROSSETO – Sabato 5 ottobre, dalle ore 19.30 in poi, l’unione comunale del Partito Democratico di Grosseto, aderendo alla campagna nazionale Per amore dell’Italia che dal 3 al 6 ottobre vede tutti i circoli d’Italia protagonisti di una serie di iniziative tra banchetti, volantinaggi e assemblee, ha dato appuntamento a tutti i tesserati e simpatizzanti al chiosco in piazza Donatello.

“In tale ambito – scrivono i dem in una nota – si darà avvio alla campagna di tesseramento del Partito Democratico, verrà presentato il percorso della conferenza delle donne democratiche – il cui termine per le adesioni scadrà il 6 ottobre – e si parlerà anche della città. “Ascoltare per cambiare” è questo il nome della campagna di ascolto promossa nelle scorse settimane dall’Unione comunale allo scopo di dare forma ad un dibattito sempre più serrato con i cittadini e che vedrà un momento di importante riflessione collettiva proprio in occasione dell’incontro di sabato.