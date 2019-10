Due incendi in pochi minuti: vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme

GROSSETO – Due incendi sono scoppiati in poche ore in due differenti punti della provincia: il primo sulla strada dello Sbirro, tra Braccagni e Grosseto, e su cui stanno intervenendo i Vigili del fuoco del comando di Grosseto e del distaccamento di Follonica.

Il secondo incendio riguarda invece il Comune di Gavorrano. Anche in questo caso a bruciare è vegetazione e sterpaglie. Personale del distaccamento di Arcidosso è stato richiamato temporaneamente in sede a Grosseto, per la copertura di eventuali ulteriori emergenze.