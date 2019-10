Di Giacinto sul campo da golf: «Finalmente un’opera attesa per troppi anni»

FOLLONICA – “L’annuncio del sindaco Andrea Benini di aver finalmente approvato l’atto che porterà la società proprietaria dell’area Val degli olmi ad avere i permessi a costruire per realizzare il previsto campo da golf e tutte le strutture collegate è sicuramente un’ottima notizia che accolgo con soddisfazione”. Lo scrive il capogruppo di opposizione a Follonica, Massimo Di Giacinto.

“Questa è un’opera che la nostra città attende da troppi anni e con il passare del tempo c’era il timore che Follonica e i follonichesi potessero perdere l’ennesima occasione di sviluppo che strutture simili assicurano, rivolta al turismo sportivo di alto livello – afferma Perdipiù riguarderebbe un settore di ricettività che attualmente non fa parte dei punti di forza della nostra città, ancora legata al comparto balneare per famiglie e alle seconde case, dunque rappresenterebbe un sicuro salto di qualità per crescere e diventare un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale in un nuovo segmento turistico”.

“È proprio questo – insiste – il genere di programmazione che i cittadini chiedono a un’amministrazione comunale. Resta solo il rammarico che ci sia voluto quasi un quarto di secolo di amministrazioni di sinistra e centrosinistra per decidersi ad agire concretamente, dal momento in cui nacque l’idea, e troppi imprenditori costretti a gettare la spugna di fronte a burocrazia e inerzia. Ma adesso, a quanto pare, finalmente ci siamo.

E ci auguriamo che l’amministrazione comunale attualmente in carica segua la stessa linea, d’ora in poi, con tutti i progetti validi per lo sviluppo della città che verranno presentati o che attendono una risposta”.