Controlli davanti alle scuole: la polizia municipale ferma un evaso

GROSSETO -Stavano facendo dei controlli in via de Barberi quando hanno fermato un uomo che era evaso dagli arresti domiciliari. “Nell’ambito dei controlli della Polizia municipale di Grosseto, guidata dal comandante Paolo Negrini – afferma il Comune di Grosseto -, è stato fermato un uomo, di nazionalità italiana, risultato poi evaso dagli arresti domiciliari. Gli agenti della Pm stavano infatti facendo dei controlli su via de Barberi, con particolare attenzione al tratto compreso tra il cantiere abbandonato dell’Area Peep e il centro commerciale Le Palme, davanti al polo scolastico, quando all’uomo è stato richiesto un documento di riconoscimento, di cui però era sprovvisto. Ha fornito quindi le sue generalità e dai primi controlli è risultato sottoposto al provvedimento, che però evidentemente non veniva rispettato. L’uomo si trova adesso nuovamente agli arresti domiciliari in attesa del processo”.

“È la seconda operazione portata a termine in pochi giorni dal Nos – dicono il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Polizia municipale Fausto Turbanti -: l’attività svolta dal Nucleo Operativo per la Sicurezza ci permette di prendere provvedimenti immediati contro chi non è in regola. Un aspetto da non sottovalutare che ci rende operativi sul territorio, non solo per la prevenzione ma anche per la repressione. In questo caso l’operazione è avvenuta durante i controlli per contrastare l’attività di spaccio ed è servita ad individuare un altro tipo di reato. Ricordiamo che via de Barberi è tra le vie più attenzionate: abbiamo infatti installato nella zona due telecamere di video sorveglianza che ci danno la possibilità di verificare – qualora ve ne fosse bisogno – accesso e uscite di veicoli sospetti dalla strada, attività che unita ai pattugliamenti della Polizia municipale e delle Forze dell’Ordine offrirà maggiori garanzie di sicurezza alla zona, particolarmente sensibile e da tutelare anche per la presenza della scuola”.