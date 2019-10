Caporalato, Marras: «In Toscana protocollo esclude dai bandi aziende che non rispettano lavoratori»

GROSSETO – “Purtroppo il fenomeno del caporalato è tutt’altro che estirpato, è presente e lo è, ancora, anche nelle nostre zone come dimostra l’ultimo episodio reso pubblico dalle forze dell’ordine e dalla Cgil grossetana” commenta Leonardo Marras, capogruppo PD Regione Toscana.

“La Legge Martina ha iniziato a costruire un grosso argine a questa squallida pratica, dobbiamo inevitabilmente proseguire su questa strada. Come Regione Toscana abbiamo elaborato e sottoscritto un protocollo che prevede, tra le altre cose, l’esclusione dall’accesso a bandi e finanziamenti europei per le aziende che non rispettano i diritti fondamentali dei lavoratori, chiederò al presidente Rossi di valutare l’attivazione di altre misure”.

“Al ragazzo che ha denunciato gli abusi dei caporali vorrei stringere la mano per fargli sentire il riconoscimento che come istituzione gli dobbiamo – prosegue Marras -: grazie, sei stato coraggioso, spero che coloro che subiscono quotidianamente le stesse condizioni, possano prendere esempio dal tuo gesto”.