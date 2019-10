Alla scoperta del vino con l’Onav: Bizzarri coordinatrice della nuova delegazione

GROSSETO – Già attiva da tempo, con le elezioni del 3 ottobre si è ufficialmente costituita la delegazione Onav di Grosseto che porterà avanti, nei prossimi anni, attività, eventi e momenti di approfondimento legati al mondo vitivinicolo.

Un’attività che sarà coordinata dal delegato Claudia Bizzarri coadiuvata da nove consiglieri. «Ci aspetta un lavoro importante per la promozione del vino anche sul nostro territorio – scrive Bizzarri – La nostra sarà un’attività capillare nel territorio attraverso eventi, momenti di approfondimento, degustazioni, corsi e qualsiasi altra iniziativa abbia a che fare con il vino e con la cultura del buon bere».

La delegata ha ringraziato tutti gli associati e i consiglieri e ha richiesto il massimo impegno per la riuscita degli eventi e del prossimo corso assaggiatori vino in partenza il 28 ottobre 2019 all’Hotel Airone a Grosseto, che già vede iscritti appassionati ed operatori del settore nonchè giovani che vogliono operare nel mondo del vino e dell’enologia. Per informazioni grosseto@onav.it.