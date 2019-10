Al via i corsi di musica della Banda comunale: sono aperti a tutti e gratuiti

MONTE ARGENTARIO – Dopo la pausa estiva la Scuola di musica della Banda comunale sta per essere riaperta a tutti coloro che desiderano imparare a suonare. I corsi ad indirizzo bandistico iniziano l’1 ottobre e terminano a metà giugno di ogni anno ed hanno una cadenza settimanale.

Il programma didattico si sviluppa come segue: si inizia con l’apprendimento di base della lettura musicale (note e ritmo) e si passa quindi all’apprendimento del solfeggio parlato e cantato dividendo gli allievi in gruppi basati sul grado di difficoltà (base, medio e avanzato).

Per quanto riguarda la parte pratica, gli allievi più giovani (7 – 12 anni) ed i principianti vengono avviati allo studio del flauto dolce, propedeutico allo studio successivo di uno strumento a fiato tra quelli compresi generalmente nell’uso bandistico.

Dopo un certo periodo, ed in base all’età, gli allievi vengono guidati nella scelta di uno strumento ed, in relazione alla scelta effettuata, indirizzati ad un corso per strumenti ad ancia (clarinetti, saxofoni, etc.) oppure per strumenti ad ottone (trombe, flicorni, trombone, etc.).

I corsi sono tenuti dal direttore della Banda “Ivo Baffigi”, Alessandro Alocci, sono rivolti a tutti, senza limiti di età, e sono completamente gratuiti.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: tel. 3349564364 – e-mail: banda.baffigi@gmail.com

https://sites.google.com/site/bandabaffigi/scuoladimusica