130mila euro per i lavori nelle strade del paese: ecco le vie coinvolte

PITIGLIANO – Parte la manutenzione delle strade comunali interne e di campagna nel territorio di Pitigliano, per un investimento complessivo del Comune di 130mila euro. La Giunta ha approvato in questi giorni il progetto esecutivo.

I lavori, in particolare, interesseranno via Battistelli, via Bachelet, la piazza Largo Nicola Ciacci, all’interno del paese e poi alcuni tratti della strada comunale La Formica e della strada comunale Naioli – Meletello; alcuni tratti della strada comunale del Pantano, e gli asfalti intorno alla piscina comunale, compreso il parcheggio. Questi sono gli interventi più urgenti.

Una parte residua delle risorse sarà, inoltre, destinata a risolvere particolari emergenze di avvallamenti sulle altre strade comunali.

“Le strade sono importanti per garantire la sicurezza e la vivibilità di un territorio – afferma il sindaco di Pitigliano Giovanni Gentili –. La loro manutenzione richiede ingenti risorse, che spesso i piccoli Comuni fanno fatica a reperire. Questi 130mila euro, stanziati nel bilancio comunale, sono una prima risposta importante che diamo alla cittadinanza, una somma cospicua che ci consentirà di intervenire dove ci sono le emergenze e di migliorare le condizioni di percorribilità di quei tratti che versano nelle condizioni più critiche”.