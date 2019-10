Vocelibera: dal 4 ottobre le lezioni nella nuova sede

FOLLONICA – Ripartono venerdì 4 ottobre gli incontri musicali del coro Vocelibera, che da quest’anno si sposterà nella sede di AltriMondi, a Follonica. Un appuntamento per tutti coloro che amano cantare e per chi invece vuole migliorare la propria respirazione e la propria tecnica di emissione della voce, o solo per chi vuole conoscere meglio la musica. Le lezioni di canto sono aperte a tutti i partecipanti dai 10 anni in su, e si tengono ogni venerdì dalle 18 alle 19,30 ad AltriMondi (Foto di Andrea Anselmi).

Il coro Vocelibera ha un repertorio vario e originale e propone brani sia a cappella che con l’accompagnamento di strumenti (chitarra acustica, pianoforte, percussioni). Attualmente sta portando avanti il progetto “Canti dal mondo fra Terra e Cielo”, in cui canzoni provenienti da diverse parti del mondo vengono liberamente reinterpretate attraverso arrangiamenti originali e l’aggiunta delle percussioni suonate da Guglielmo Eboli.

Come entrare a far parte del coro Vocelibera? Basta aver voglia di cantare in gruppo e di lasciarsi andare. Durante le lezioni verrà proposto un riscaldamento mirato a far acquisire una corretta postura e una corretta respirazione, un buon controllo dell’emissione e la conoscenza base dei principali intervalli, attraverso specifici esercizi e vocalizzi. Info: www.lorenzabaudo.com.