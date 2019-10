Un contributo per l’attività dell’Auser – Filo d’argento. Dal Comune 8 mila euro

GROSSETO – L’Amministrazione comunale di Grosseto rinnova il sostegno finanziario all’associazione Filo d’Argento per le attività istituzionale 2019/2020 di supporto a favore degli anziani e il servizio svolto nelle scuole elementari. Il contributo è di 8mila euro e servirà a garantire l’attività svolta con successo e soddisfazione in passato.

“Garantiamo continuità a dei servizi importanti per il territorio, diventati riferimento per intere fasce di popolazione – dicono il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale Mirella Milli -: ci sono per esempio il servizio di assistenza nelle scuole elementari, quello di trasporto ed accompagnamento degli anziani alle terapie e quello per favorire la socializzazione delle persone in età avanzata. Inoltre questo sostegno economico è anche un modo per consentire all’associazione di pensare a nuove attività da svolgere, rinnovando quindi l’offerta e migliorando ulteriormente le prestazioni”.