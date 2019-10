Serie C, la Gea si prepara all’esordio in casa dell’Oti Alberto Galli. Il programma e gli arbitri

GROSSETO – Tutto è ormai pronto per lo storico esordio della Gea Basketball Grosseto nel campionato di serie C silver. Domenica alle ore 18 i biancorossi allenati da Pablo Crudeli si misureranno sul parquet di Terranuova Bracciolini con l’Oti Alberto Galli. Il comitato regionale della FIP ha diramato anche le designazioni arbitrali. La gara di domenica in Valdarno sarà diretta da Giacomo Natucci di Bagni di Lucca e da Marco Mattiello di Pieve a Nievole.

Questo il programma della prima giornata. Sabato 5: Liburnia Livorno-Centro Minibasket Carrara. Domenica 6: Biancorosso Empoli-Dany Quarrata, Oti Galli Terranuova-Gea Grosseto, Audax Carrara-Opus Libertas Livorno, Juve Pontedera-Colle Basket, Folgore Fucecchio-Vismederi Costone Siena. Martedì 8: Brusa US Livorno-Valdera.