Ospedali in Maremma, Udc all’attacco: «La Asl faccia chiarezza su medici e infermieri»

SORANO -Il vice commissario dell’Udc di Grosseto, Gian Luigi Ferrara, parla della situazione degli ospedali in Maremma.

“La presa di posizione della Cisl-funzione pubblica sulle carenze di personale soprattutto infermieristico ma anche medico negli ospedali della provincia di Grosseto – scrive Ferrara – e in particolare al Misericordia è solo l’ultima testimonianza in ordine di tempo di un malessere che esige da parte dell’Usl Sud Est risposte chiare, dati certi, e la consapevolezza che il problema va affrontato alla radice.

Perché dotazioni di personale adeguate, il rispetto degli orari di lavoro come dei turni di riposo sono una delle principali condizioni per assicurare una sanità efficiente”.

“I tempi troppo lunghi per l’espletamento dei concorsi – aggiunge – i problemi posti dall’attuazione di quota 100, la carenza di medici specializzati non sono responsabilità dell’Usl ma quella che sembra non essere adeguta è la programmazione delle uscite e delle entrate del personale e procedure burocratiche in genere lunghe e non coerenti con ile esigenze della sanità pubblica. Per questo ci atteniamo dalla Usl, e sollecitiamo, quella chiarezza e quella determinazione che davvero servono”.