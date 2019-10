Mercatino dei Ragazzi: obiettivo l’acquisto di un Sequenziatore. «Serve il grande cuore di Grosseto»

GROSSETO – È un obiettivo importante quello che si pone quest’anno il Comitato per la Vita che sarà in piazza a Grosseto domenica 6 ottobre con il Mercatino dei Ragazzi: l’acquisto di un “Sequenziatore NGS Ion Torrent per la ricerca delle alterazioni molecolari nei tumori” da donare alla Sezione di Genetica Medica e Biologia Molecolare dell’Ospedale della Misericordia di Grosseto.

Il sequenziatore – come spiega il dottor Roberto Dottori responsabile scientifico del Comitato per la Vita – è uno strumento che va ad aggiornare gli strumenti in possesso della Sezione di Genetica medica e Biologia molecolare. Ha un costo di circa 190mila euro (macchinario+iva). Serve per ricercare nei tessuti tumorali del paziente le alterazioni genetiche che ci permettono di scegliere i farmaci target, intelligenti e mirati per curare il tumore. Attualmente il vecchio strumento analizza il campione tumorale ricercando nel DNA una alterazione genetica alla volta, condizionando così i tempi di refertazione.

Con il sequenziatore NGS (Nex Generetion Sequences) possono essere ricercate cinque, dieci o più alterazioni contemporaneamente accorciando i tempi di refertazione. Non solo, con il nuovo strumento potranno essere eseguiti esami al momento non disponibili a Grosseto.

Per arrivare all’acquisto di questo importantissimo strumento diagnostico il Comitato per la Vita conta ancora una volta sul grande cuore di tutta la città, che negli anni lo ha supportato nella raccolta fondi per la prevenzione, diagnosi e cura del tumore attraverso l’acquisto di macchinari da donare all’ospedale Misericordia di Grosseto.

I bambini con le loro famiglie si stanno preparando nella ricerca di oggetti, giocattoli, vestiti e chincaglierie varie da esporre domenica sui propri banchetti. E sarà una grande giornata di festa e di solidarietà.

La partecipazione è aperta a tutti gli alunni delle scuole elementari e medie inferiori di Grosseto e Provincia, l’intero incasso sarà devoluto al Comitato per la Vita.

Attenzione alle nuove norme per le iscrizioni al Mercatino dei Ragazzi: da quest’anno in ottemperanza alle nuove norme di legge è necessaria la firma di entrambi i genitori. Le iscrizioni inizieranno sabato 5 ottobre dalle 15:00 presso lo stand del Comitato per la Vita in Piazza Eperanto e si chiuderanno domenica 6 ottobre alle 12:00.

Sabato 5 ottobre alle 16.00 convegno scientifico oncologico nella sala Pegaso della Provincia. L’inaugurazione del Mercatino domenica 6 ottobre alle 10:00, sempre in piazza Esperanto.