Medaglie e personal best per i giovani dell’Atletica Follonica, Derartu Abbott mattatrice

FOLLONICA – Formazione ridotta ma tante soddisfazioni per l’Asd Atletica Follonica ai Campionati Toscani Individuali categoria Ragazzi. In evidenza Derartu Abbott che con un doppio personal best vince nella distanza dei 60 metri con il tempo di 8″.0 e arriva seconda nel Vortex con 46,10 metri: una grande prova di carattere a termine di un periodo non facile per lei.

Bel doppio personal best anche per Leonardo Palumbo che nei 60 ostacoli si difende con 10″.0 e nei 60 metri arriva settimo con un buon 8″.1, dopo un bel periodo di crescita costante. Bianca Ferraro e Giulia Franchi a causa di qualche problema fisico non riescono a migliorarsi ma ben figurano ugualmente, con già la testa a domenica prossima per la finale a Marina di Carrara della Coppa Toscana. Nel 2017 e nel 2018 furono i Ragazzi follonichesi a qualificarsi alle finali, mentre questa volta è riuscito alla compagine femminile. Un vanto per la ASD Atletica Follonica che si qualifica per il terzo anno consecutivo, evidenziando una crescita costante nel tempo grazie all’impegno di tutto lo staff.