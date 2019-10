La Coppa Italia sbarca in Maremma: un fine settimana di regate

MONTE ARGENTARIO – Successo anche per questa edizione della Coppa Italia – Trofeo Enway 2019, ultima prova valida per la conquista del titolo di armatore dell’anno 2019, organizzata dall’Unione Vela d’Altura Italiana, Circolo Nautico e della Vela Argentario (circolo ospitante) e Reale Circolo Canottieri Tevere Remo (detentore del titolo a squadre).

In acqua 36 imbarcazioni di altissimo livello che nel fine settimana si sfideranno a Porto Ercole per conquistare gli ambiti premi in palio. Equamente divise tra gruppo A e gruppo B rappresenteranno otto agguerrite squadre: Centro Velico Siciliano, Circolo Canottieri Aniene, Circolo Nautico Caposele, Circolo Nautico Riva Traiano, Circolo Velico Fiumicino, Circolo Nautico e della Vela Argentario, Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, Yacht Club Punta Ala.