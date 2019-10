Incidente all’uscita delle scuole, traffico rallentato

GROSSETO – Incidente in città. Lo scontro, che ha visto coinvolte due auto vetture che si sono prese di punta, è avvenuto ad un incrocio in via della Pace, dove confluiscono molte auto all’uscita della scuola elementare di via Montebianco. Sull’incidente è intervenuta la Polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.