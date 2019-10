Incendio nella rimessa nautica: bruciano barche, windsurf e una roulotte

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Nel pomeriggio di giovedì 3 ottobre incendio in un rimessaggio nautico a Castiglione della Pescaia, in via del Poggetto.

Nell’incendio sono state coinvolte alcune barche, piccole imbarcazioni da diporto, una roulotte e alcuni wind surf. I vigili del fuoco del comando di Grosseto sono prontamente intervenuti per domare le fiamme: non si segnalano persone coinvolte e le cause sono in corso di accertamento. Sul posto anche il funzionario di guardia.